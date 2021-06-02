Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 17:51

Родительская опека вышла за пределы адекватности. И что ждёт детей эпохи цифровизации, которых принято называть «поколение Z»?



Наша национальная история не так уж богата на благополучные периоды, когда родители не были бы заняты выживанием семьи, не были бы целиком поглощены добыванием еды для себя и детей, при этом стараясь не угодить в историческую мясорубку. Детей любили всегда, но такой фиксации внимания на ребёнке, как сегодня, не происходило. Как правило, не хватало ни сил, ни ресурсов, чтобы занимать его почти всё своё время и развлекать, как сейчас. В сегодняшней России тоже есть семьи, вынужденные выживать, но если говорить в целом – да, столь обожаемого родителями поколения ещё не было.



Европа выработала такое отношение к детям на 10–30 лет раньше, а тенденция обозначилась ещё в первой трети XX века. Польский педагог Януш Корчак сказал около сотни лет назад: «Мы так боимся смерти ребёнка, что забираем у него жизнь». С тех пор всё стало ещё серьёзнее. Последние сто лет отмечены переходом к идее сверхценности ребёнка.



Произошёл глобальный демографический переход: сокращение количества детей в семьях, с одной стороны, и снижение детской смертности – с другой. Если раньше на ребёнка смотрели с мыслью, что у него велики шансы не дожить до взрослых лет и, значит, рожать нужно больше, то теперь другая задача – как можно больше вложить в него. Ребёнок превращается для родителей в инвестиционный проект. В него столько вложено, что он не имеет права рисковать этими вложениями. Колоссально возросло значение безопасности, изменился её статус в иерархии ценностей. Мы не желаем мириться ни с какими рисками, даже минимальными.



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