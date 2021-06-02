В России вера в чудеса стала показателем состояния экономики

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 17:57

Фото: pixabay.com

В любой развитой стране мира даже дети понимают, как устроена банковская система, и чем защищены вклады. А россиянин средних лет помнит, что с завтрашнего дня крупные купюры могут оказаться вне закона, что на выдачу банкоматом наличных может возникнуть лимит. При этом в этих вопросах он привык надеяться на стечение обстоятельств или чудо. И вдруг оказывается, что вера россиян в чудеса является важнейшим показателем экономики.



В непростые 90-е годы в сглаз и порчу верили 38% наших соотечественников. В 2012 году таких стало в полтора раза больше - 59%. А год спустя опрос Института социологии РАН показал, что к магам, гадалкам и экстрасенсам обращались 67% российских женщин.



А там, где присутствует «ожидание чуда», процент по кредитам низким не бывает – банкиры страхуют свои риски. Равно как маркетологам сложнее предсказывать баланс спроса и предложения, что заставляет производителя поднимать цену «на всякий случай».



Схожим уровнем магического сознания отличаются разве что африканские страны. Так, в 2015 году население Замбии по просьбе президента страны собиралось на стадионах и молилось о росте курса национальной валюты. Россия тоже до сих пор живёт без понятной всем экономической стратегии.



Любопытные подробности на эту тему вы можете узнать из материала Дениса Терентьева «Как гороскопы и суеверия влияют на стабильность в России»





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