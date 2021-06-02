Больше половины опрошенных россиян не верят официальной статистике, касающейся коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 17:46

Фото: pixabay.com

Центр социального проектирования «Платформа» на базе панели во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» провел опрос среди совершеннолетних жителей страны о том, доверяют ли они официальной информации, связанной с COVID-19.

Выяснилось, что 56% респондентов озвученной в СМИ статистике не доверяют, из них 68% считают, что информация искажается намеренно. 27% опрошенных перестали доверять официальной информации именно в ходе пандемии.

Связано это прежде всего с большим количеством противоречий, а также с непониманием решений властей. Россияне предпочитают прислушиваться к тому, что говорят сами переболевшие, очевидцы и врачи, непосредственно работающие с зараженными пациентами.

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек.

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