Больше половины опрошенных россиян не верят официальной статистике, касающейся коронавируса
2 июня 2021, 17:46
Центр социального проектирования «Платформа» на базе панели во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» провел опрос среди совершеннолетних жителей страны о том, доверяют ли они официальной информации, связанной с COVID-19.
Выяснилось, что 56% респондентов озвученной в СМИ статистике не доверяют, из них 68% считают, что информация искажается намеренно. 27% опрошенных перестали доверять официальной информации именно в ходе пандемии.
Связано это прежде всего с большим количеством противоречий, а также с непониманием решений властей. Россияне предпочитают прислушиваться к тому, что говорят сами переболевшие, очевидцы и врачи, непосредственно работающие с зараженными пациентами.
В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек.
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