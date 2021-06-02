Вдова латвийского миллионера подралась в общественном туалете

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 17:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Вдова латвийского миллионера Валерия Малыгина Элина… подралась в общественном туалете. Произошло это «интересное» событие в Юрмале. Как оказалось, виноват во всем коронавирус.

В Латвии до сих пор существуют ограничения: ношение масок, соблюдение дистанции в два метра и т.д.

Вдова известного фармацевтического короля Латвии Валерия Малыгина Элина, увы, «поплатилась» за свою беспечность…

«Я вышла прогуляться по улицам города, оставила маску дома, забыла о ней. Но скрутило желудок, и в короткие сроки ситуацию пришлось решать. Так ся пошла в самый простой и маленький туалет на парковке Майори. Небольшая будка была предназначена как раз для таких случаев. Я попыталась занять кабинку, нарушив предупреждающее содержание приклеенного к стене А4. Других вариантов не было. И тут на меня налетает женщина средних лет и начинает кричать, что я нарушаю правила, и что я не должна делать тут то, чего нельзя…», - с иронией рассказывает «пострадавшая» Элина.

Итог!

В кабинку Элина попала с трудом, но «вахтерша» стала выламывать дверь и выкрикивать ругательства. Завершить дело Элина не смогла – сбежала из туалета.

Хочешь справить нужду в Юрмале – соблюдай порядок!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости