Депутат МГД Русецкая отметила возросший интерес к преподаванию русского языка как иностранного

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2 июня 2021, 16:52

Фото: соцсети

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая считает, что образовательная ситуация в Москве требует большего числа преподавателей русского языка как иностранного.



«Интерес к вопросам преподавания русского языка как иностранного, проблемам социокультурной коммуникации растет с каждым годом. Наработки нашего института оказались востребованы не только при обучении иностранцев русскому языку, не только у наших зарубежных соотечественников, которые стремятся сохранить у своих детей хороший уровень знания языка, но и в российских школах, где учится много ребят, приехавших в Россию, для которых русский язык - иностранный», - сказала Маргарита Русецкая.



По словам депутата, опыт исследователей и педагогов Института имени Пушкина успешно адаптирован к условиям общеобразовательных школ.



«Например, сейчас реализуется программа для детей, слабо владеющих русским языком, в школе «Покровский квартал». Мы готовы тиражировать этот опыт и делиться им», - пояснила Русецкая.



Она также рассказала, что на прошлой неделе институт провел форум памяти основателя и первого ректора института Виталия Григорьевича Костомарова.



«Академик Костомаров был одним из разработчиков нового направления в педагогике и науке - преподавания русского языка как иностранного, внес большой вклад в исследование различных аспектов современного русского языка, процессов взаимовлияния языка и общества», - отметила депутат Мосгордумы.



Маргарита Русецкая добавила, что почти 8 тысяч человек из 101 страны зарегистрировались для участия в форуме. Программа мероприятий привлекла 23 тысяч слушателей.



Она подчеркнула, что проект института по эффективному включению в школьный образовательный процесс детей мигрантов обеспечен программами диагностики, обучения, образовательными ресурсами, специальной программой повышения квалификации школьных учителей. По ее словам, в программе много практических модулей, она направлена на понимание особенностей методики преподавания русского языка как иностранного школьникам, специфики тестирования детей.



«Запись на программу повышения квалификации открыта на dpo.mos.ru, обучение начнется в августе. Институт разработал и электронные образовательные ресурсы: сайт «Русский язык для наших детей» с набором упражнений, тренингов, текстов, где весь материал подается в игровом формате, что увлекает детей и мотивирует их к занятиям», - сообщила Русецкая.



По ее мнению, логичным продолжением этой работы может быть появление раздела для изучения и обучения русскому языку как иностранному и на платформе МЭШ.



«Подготовка преподавателей русского языка как иностранного может повлиять на качество миграционной политики в Москве. Эти специалисты столице необходимы. Для того чтобы интегрировать трудовых мигрантов, нужно прежде всего обучить их русскому языку, а для этого провести диагностику, определить уровень владения языком. Все это является профессиональной областью для преподавателей РКИ. Именно поэтому эта узкая, элитарная специальность, когда-то ориентированная в основном на работу за рубежом, сейчас оказывается крайне востребованной внутри страны», - заявила Маргарита Русецкая.



Она добавила, что сама образовательная ситуация требует присутствия соответствующих специалистов: в компаниях с иностранной трудовой силой, в вузах, в школах, и в детских садах.





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