Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Митине

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2 июня 2021, 15:20

Фото: соцсети

Мэр Москвы осмотрел новостройку в Митине, заселяемую по программе реновации.



«У них (новых домов) улучшенная отделка, в одном уровне сделаны подъезды и лифты, первые этажи отданы под какие-то коммерческие структуры - услуги, торговлю, чтобы было все рядом с домом. Балконы, остекленные все, с корзинками для кондиционеров. И внутри дома должны быть по крайней мере сделаны все датчики уже «умного» дома, когда там индивидуальная настройка не только по всему дому, но и по каждой квартире - и холодная, и горячая вода, и электричество, и тепло, и система видеобезопасности, и пожарной безопасности», - сказал Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что это дома высокого качества.



«Я думаю, что жители Новобратцево долго ждать не будут. В две волны переселят всех жителей. После того, как посносим рядом стоящие дома, выйдем на площадку, будет уже второй этап строительства, чтобы уже всех оставшихся жителей переселить», - добавил мэр столицы.



Кроме того, Сергей Собянин осмотрел готовящийся к скорому открытию новый Центр биатлона.



«Через несколько месяцев в Митино мы планируем открыть новый спортивный объект - Центр биатлона, предназначенный для тренировок будущих спортсменов и любительских занятий спортом», - сообщил мэр Москвы.



Он также обещал рассмотреть возможность совместного проекта с Московской областью по созданию трассы для биатлонистов рядом с центром.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что строительство Центра биатлона «Новая звезда» на улице Барышиха уже завершено. Новый спорткомплекс предназначен для проведения круглогодичной спортивной подготовки по биатлону, гандболу, лыжным гонкам и спортивному ориентированию.



Отмечается, что в новом Центре биатлона будут проходить тренировки учащихся городских спортивных школ. Помимо этого, спорткомплекс смогут посещать все желающие.





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