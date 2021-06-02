Таинственным образом пропали полмиллиарда рублей - опять не повезло Восточному. СK ищет деньги, выделенные на развитие космодрома

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2 июня 2021, 15:41 Источник: Baza

Фото: roscosmos.ru

Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел по факту хищения денег, выделенных на развитие космодрома Восточный. Каким-то таинственным образом пропали полмиллиарда рублей.

Вопросы у следователей возникли к сотрудникам предприятия «ЦЭНКИ», которое контролирует работу Восточного. Неизвестные работники «Роскосмоса» согласовали выплату в качестве аванса два транша на 186 и 200 миллионов рублей. Деньги успешно дошли до адресата, но никаких работ никто и не думал выполнять. Дела возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».

Фигурант третьего дела давно известен — это бывший главный инженер «ЦЭНКИ» Владимир Жук. Впервые его задержали ещё в ноябре 2020-го, тоже за тёмные делишки на Восточном. Следователи покопались в бумагах и нашли новые нарушения в работе Жука — по их мнению, в прошлом году он подписал акт приёмки работ, которые опять же никто и не собирался исполнять.

И наконец, четвёртое уголовное дело связано с мошенничеством. По мнению следствия, неизвестные подделали акты выполненных работ на комплексе хранения ракетного топлива Восточного. По этим актам из бюджета «утекло» 60 млн рублей. Если сложить все суммы хищений, то получается очень кругленькая цифра бюджетных денег, осевших в карманах мошенников. Не везет что-то совсем космодрому Восточный.

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