ЧМ-2021: Боб Хартли расстроен, билеты распроданы, спор посла Канады на кленовый сироп

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2 июня 2021, 14:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

ЧМ по хоккею, который проходит в Риге в самом разгаре. Главное, что наконец-то появились в зале болельщики: матч Латвия-Германия посетили 934 человека. Но даже поддержка фанатов сборной Латвии, увы, не спасла их от поражения. Главный тренер сборной Латвии расстроен.

Матч ЧМ по хоккею Латвия-Германия посетили около 900 человек. Стоимость одного билета составила 110 евро. Продажа билетов началась 1 июня, а за три часа до матча было продано 800 билетов, в кассе оставалось еще приблизительно 2000 билетов. В итоге на матч пришло 934 зрителя. Получается, что выручка организаторов от продажи билетов составила 102 740 евро.



Итак, сборная Латвии не войдет в ¼ финала. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли расстроен:



«Я считаю, что мы сыграли хорошо. Отдача была запредельной. Каждый старался, ребята делали, что могли. Мы не сдавались ни на секунду. Немного не хватило везения. Ребята – молодцы. Я очень расстроен: в четвертьфинале мы могли преподнести большой сюрприз. Ощущения на арене со зрителями были волшебными. Жаль, что это продлилось только одну игру. Я не стану упрекать игроков, ведь они отдали все силы. Они – настоящие бойцы!»



А вот посол Канады в Латвии Кевин Рекс не прочь «порезвиться»: заключает пари на кленовый сироп с соотечественниками соперников канадской команды. С начала ЧМ посол Канады договаривается о споре на кленовый сироп с представителями всех посольств, с которыми проводит свои матчи сборная Канады. Бутылка с сиропом доставалась победителю матча.



ЧМ по хоккею продлится до 6 июня.

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