Об опыте Челябинской области рассказали на всероссийском форуме «Вектор детства»

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2 июня 2021, 14:17 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В мероприятии приняли участие детский омбудсмен Евгения Майорова и председатель организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Форум, приуроченный ко Дню защиты детей, проходит 1-2 июня в Кемерово по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Как рассказала в рамках онлайн пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс», уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, в рамках мероприятия омбудсмены и эксперты обсуждают вопросы, связанные с защитой детства.

По приглашению Евгении Майоровой председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова представила опыт Челябинска по созданию ресурсного класса в общеобразовательной школе. Этот проект «Открытого сердца» позволяет детям с расстройством аутистического спектра учится вместе со сверстниками.

Также в ходе пресс-конференции Евгения Майорова назвала приоритетные направления своей работы: это защита прав детей при разводе родителей, организация межведомственного сотрудничества и создание в школах комфортных условий для всех учащихся.

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