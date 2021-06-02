СК проверяет опубликованные в Интернете кадры полета вертолета с приклеенным скотчем мужчиной

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2 июня 2021, 14:52 Источник: РИА Новости

фото: СК РФ

Старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что следователей заинтересовало видео, на кадрах которого вертолет поднимает приклеенного скотчем мужчину. Ролик опубликован на YouTube-калане блогера Михаила Литвина.

«… сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету», - пояснила она.

По предварительным данным, Михаил Литвин с 15 по 20 мая обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. После чего на поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину скотчем к нижней части фюзеляжа вертолета. Он был готов совершить полет, не отвечающий требованиям безопасности, тем самым подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности.

Марковская уточнила, что пилот действовал по указанию блогера. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте организована доследственная проверка. Кроме того, вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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