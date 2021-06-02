Массажист в парикмахерской – это не остеопат. В России без лицензии и образования работают около тысячи самозванцев

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2 июня 2021, 13:59 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов рассказал, что в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге выявили около тысячи остеопатов, которые оказывают услуги, не имея профильного диплома.

По словам Мохова, требования по образованию нарушают 80% остеопатов. В лучшем случае на руках у них лишь «сомнительные сертификаты частных организаций» после прослушивания трехдневных курсов за 5 тыс. рублей. Эксперт считает, что Росздравнадзору необходимо тщательно проверять лицензии у клиник и частных лиц, декларирующих оказание медицинской помощи по остеопатии, а также разработать целевую программу подготовки врачей в этой сфере.

Остеопатами сейчас могут себя называть массажисты в парикмахерской, целители. Однако остеопатия — это врачебно-медицинская специальность. Как отметил Дмитрий Мохов, чтобы легально заниматься этим делом, нужно быть, в первую очередь, врачом, во-вторых, иметь сертификат именно врача-остеопата, в-третьих, работать в лицензированной клинике. Нужно идти в мединститут, учиться пять лет по программе остеопатии, либо, если уже есть врачебная специальность, можно пройти ординатуру или профессиональную переподготовку.

«Если речь идет об, условно говоря, массажистах, которые говорят, что «приедут на дом со своим маслом», то к остеопатам они не имеют никакого отношения», - подтвердила председатель правления «Центра урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

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