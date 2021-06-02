Зафиксирован первый переход нового птичьего гриппа к человеку от «московских» уток

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2 июня 2021, 13:26 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Из Китая пришла тревожная новость: 41-летней житель городского округа Чжэньцзян заболел птичьим гриппом H10N3. Это первый и пока единичный случай. Ученые предупреждают, что потенциально такой вирус может спровоцировать пандемию гораздо хуже, чем то, что происходит сейчас вокруг COVID-19.

Главные разносчики нового птичьего гриппа – «московские» утки. К счастью, к Москве, да и вообще к России эти птицы никакого отношения не имеют. Назвали их так в результате трудностей перевода. Обитают в основном в азиатских странах, но, как и многие утки, опасны тем, что могут перемещаться во время сезонных миграций даже между континентами. Они контактируют между собой и обмениваются вирусами.

В Роспотребнадзоре считают, что пока нет данных, указывающих на появление дополнительных эпидемических рисков. Но мы уже знаем, что вирусы непредсказуемы, и ситуация может измениться в любой момент.

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