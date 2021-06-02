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Будущее авиастроения России под вопросом

, 12:56

Будущее авиастроения России под вопросом
Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В. Фото Е. Рузанова / ТАСС

На состоявшемся 27 мая совещании с участием руководящего состава Министерства обороны и глав предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин заявил, что российским Вооружённым силам необходимо иметь достаточное количество военно-транспортных самолётов и тяжёлых вертолётов.

«Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение, для того чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной», - подчеркнул президент России.

Он отметил, что для решения поставленных задач необходимо определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации. По словам главы государства, в этой области уже существуют «определённые успехи и хорошие заделы».

Между тем, эксперты отмечают, что по поводу испытаний того же «транспортника» Ил-112В в настоящее время есть определенные вопросы. Для завершения его испытаний требуется совершить от 300 до 1000 полётов. В настоящее время выполнено только шесть. Причиной этому является то, что первый опытный борт получился с изрядным перевесом - превышением массы на две с половиной тонны.

На фоне реформ и «оптимизаций» в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) накопилась масса нерешенных проблем. Как будет проходить развитие авиастроения в России в дальнейшем – большой вопрос.

Подробности читайте на нашем сайте в материале Владимира Леонова «Реалии авиастроительной отрасли и планы Путина»

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