Совфед одобрил закон о бесплатном подключении к газу

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2 июня 2021, 12:00

плита, фото: pixabay.com

Совет Федерации РФ на заседании в среду, 2 июня, одобрил закон, о бесплатном доведении газа до границ земельных участков граждан. Согласно документу, подключение к газу будет осуществляться за счет надбавок к тарифам на траспортировку газа.

«Финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями ... могут быть источником компенсации затрат газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходов на строительство и (или) реконструкцию, необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства», - сказано в тексте.

Отмечается, что теперь вводится единый оператор газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) – «Газпром». При этом, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

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