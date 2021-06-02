Сергунина: Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему

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2 июня 2021, 10:43

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр Наталья Сергунина сообщила, что в столице заработала новая информационная система для предпринимателей.



Цифровая платформа позволит предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Сообщается, что, в базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города.



«Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.



Отмечается, что пользователям платформы предоставят полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Кроме того, сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать. В частности, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.



Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, отметил, что «Открытый контроль» в первую очередь является системой для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами.



«Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными», - пояснил он.



Уточняется, что воспользоваться платформой могут все работающие в Москве предприниматели: доступ в личный кабинет уже открыт для тех, кто имеет подтвержденную учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя на портале mos.ru или на портале Госуслуг.



Информационная система имеет пять разделов: «Сервисы», «Органы контроля», «Нормативные акты», «Журнал» и «Помощь», а в блоке «Сервисы» представлены две опции: «Симулятор нагрузки» и «Обязательные требования». Так, «Симулятор нагрузки» будет полезен тем, кто только начинает вести бизнес: он поможет правильно определить перечень обязательных требований к компании. Кроме того, все региональные требования в оцифрованном виде, обязательные для исполнения предпринимателями, собраны в сервисе «Обязательные требования», а в разделе «Органы контроля» структурирована информация о 55 как региональных, так и федеральных контрольных и надзорных учреждениях. Также в разделе «Нормативные акты» можно найти 286 правовых документов разных ведомств, а новости и ответы на часто задаваемые вопросы можно прочитать в «Журнале» и «Помощи». Более того, каждому зарегистрированному пользователю платформы доступен дополнительный функционал в личном кабинете. Например, можно задать вопрос в чате с представителями контрольных и надзорных органов.



Система «Открытый контроль» была создана правительством Москвы. Апробацией сервисов занимались совместно правительство Москвы и городской штаб по защите бизнеса. Ресурс продолжит совершенствоваться: уже сейчас идут работы по добавлению новых функций.





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