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Собянин рассказал о достижениях московского образования

, 10:29 Источник: sobyanin.ru

Собянин рассказал о достижениях московского образования
Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы обсудил развитие столичного образования с жителями северо-востока города.

«Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора об образовании. Потому что дети - самое главное, что есть у каждого из нас», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что образование стало «более справедливым». По словам мэра столицы, было около 50 школ мирового уровня в Москве, куда родители пытались устроить своих детей.

«Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», - отметил столичный градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас школьник при желании может получить хорошее образование в любом районе Москвы.

«Это самое главное. Не важно где: в Хамовниках, в Бибирево, - везде школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково. Элитарная школа или это обычная школа - она должна финансироваться одинаково», - пояснил Собянин.

При этом мэр Москвы добавил, что в столице существует грантовая поддержка, но «в целом, базово, все школы финансируются одинаково - все дети Москвы имеют возможность качественно учиться».

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