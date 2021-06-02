Собянин рассказал о достижениях московского образования

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2 июня 2021, 10:29 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы обсудил развитие столичного образования с жителями северо-востока города.



«Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора об образовании. Потому что дети - самое главное, что есть у каждого из нас», - подчеркнул Собянин.



Он отметил, что образование стало «более справедливым». По словам мэра столицы, было около 50 школ мирового уровня в Москве, куда родители пытались устроить своих детей.



«Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», - отметил столичный градоначальник.



Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас школьник при желании может получить хорошее образование в любом районе Москвы.



«Это самое главное. Не важно где: в Хамовниках, в Бибирево, - везде школы должны финансироваться и обеспечиваться всем одинаково. Элитарная школа или это обычная школа - она должна финансироваться одинаково», - пояснил Собянин.



При этом мэр Москвы добавил, что в столице существует грантовая поддержка, но «в целом, базово, все школы финансируются одинаково - все дети Москвы имеют возможность качественно учиться».





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