Одной заброшенной шайбы не хватило сбойной Латвии для выхода в плей офф ЧМ​

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2 июня 2021, 08:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сборная Латвии по хоккею проиграла Германии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2021 в Риге. Всего одного гола не хватило латвийским спортсменам, чтобы попасть в плей-офф.

До матча Латвия-Германия были различные «прогнозы»: например, сборные двух стран специально сыграют вничью…

По этому поводу высказался главный тренер сборной Канады Жерар Галлан:

«Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью? Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу».

Интересно, если основное время на данном матче закончится ничьей, то у трех команд в группе будет равное количество очков, и Канада при любом победителе останется без плей-оффа.

Как показал матч, хозяева ЧМ не смогли добыть необходимое очко для попадания в плей-офф. Сборная Латвии проиграла Германии со счетом 1:2.

Единственный гол в ворота немцев забил латвийский спортсмен Родриго Аболс. Напомним, для выхода в четвертьфинал сборной Латвии было достаточно не проиграть в основное время. Увы, выполнить эту задачу не удалось.

Матчи ¼ финала пройдут 3 июня. Полуфиналы состоятся 5 июня, а матч за третье место – 6 июня.

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