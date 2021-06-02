Республиканский законопроект в Техасе вызвал бурное противодействие демократов

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2 июня 2021, 08:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: cоцсети

В Америке до сих пор есть люди, которые не могут смириться с поражением Трампа на президентских выборах. Они продолжают упорную борьбу за дело своему кумира. Эти люди именуются республиканцами. И в Техасе они вознамерились бороться до конца. Недавно республиканский губернатор штата Грег Эбботт повелел сторонникам Трампа бороться до конца и не отступать. Он заявил, что крайне важно в ближайшем времени решить вопрос избирательного права. Техасские республиканцы разработали особый законопроект, который коренным образом может изменить избирательную ситуацию в штате и сделать её довольно жёсткой.

Законопроект действительно представляет собой очень неоднозначный список постулатов. Он вводит очередные ограничения на заочное, почтовое и предварительное голосование. Он сможет воспрепятствовать длительной работе избирательных участков. Категорически запрещается, при этом, голосование за рулём, что означает невозможность организации избирательных участков, для голосования в которых не нужно выходить из машины. Также предполагается совсем иной порядок деления штата на избирательные округа. Законопроект затрагивает и систему прав наблюдателей от разных политических партий. Помимо всего прочего, согласно проекту республиканцев, вводится специальная система видеотрансляций подсчёта среди избирательных комиссий.

Трамписты утверждают, что этот законопроект поможет в будущем избавиться от мошенников и аферистов, и от разного рода фальсификаторов. По мнению республиканцев, все выборы должны быть абсолютно честными, и именно для этого готовятся такие законы. Однако демократы тут же разнесли эти идеи «в пух и прах», заявив, что предлагаемые меры – это чистой воды дискриминация. По мнению сторонников Байдена, республиканский законопроект может ударить по расовым меньшинствам, по бедным, а также по тем, кто недостаточно хорошо знает английский. В штате уже началась настоящая законодательная война между представителями обеих фракций. Нечто подобное уже было принято в республиканских штатах, таких как Айова, Джорджия и Флорида. Также есть вероятность, что эти проекты будут одобрены в Мичигане, Огайо и Аризоне.

Действующий президент США Джо Байден уже осудил законодательную кампанию своих оппонентов. Он назвал идеи своих противников «противоречащими демократии» и заявил, что все эти проекты могут серьёзно ударить по избирателям с иными цветами кожи.

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