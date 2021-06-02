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2 июня 2021, 08:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

За последний месяц индийский штамм коронавируса в Латвии был выявлен у девяти человек. Один человек умер.

Индийский штамм обнаружен у шести латвийцев и трех иностранцев, которые долгое время не покидали территорию Латвии. Как утверждают латвийские врачи, ни один из этих случае не был связан с поездками.

Средний возраст инфицированных – 39 лет, самый молодой находится в группе от 10 до 19 лет, а самый старший от 70 до 79 лет. Симптомы болезни присутствовали у всех девяти пациентов.

Индийский штамм был выявлен не только в Риге, но и в Юрмале и других районов Латвии.

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