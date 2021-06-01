Бузова уже заранее начала пиариться на теме футбольного чемпионата Европы

Сегодня певица и ведущая в своем инстаграм оповестила своих подписчиков о том, что будет пробовать себя в новом деле. Она станет арбитром на Чемпионате Европы по футболу.
Так Бузова подписала свою фотографию: «Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в Чемпионате Европы по Футболу. Не ожидали? А я могу все. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь футболисты, красных карточек у меня много припасено». (орфография и пунктуация даны без изменений)
Еще в 2019 году Ольга тренировалась с членами команды футбольного клуба «Барселона», так как была временным игроком.
Дмитрий Губерниев прокоментировал данную новость в своем телеграм-канале – он отметил, что из ведущей получится отличный спортивный судья.
Однако пользователи сети недружелюбно отнеслись к новому амплуа Бузовой:
«Уже не знает куда влезть», «На все руки от скуки», «Бред», - писали интернет-пользователи.
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