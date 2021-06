Кино и музыка: новый тренд

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 20:45 Антон Дубровский, Журналист

Фото: соцсети

Трейлеризация - тренд в кино, возрождающий классику поп-музыки. Трейлеры к фильмам «Вечные», «Отряд Самоубийц», «Бэтмен» и другие превратили винтажную поп-музыку - от Nirvana до Steeley Dan - в новые эпические формы. Инсайдеры отрасли объясняют, почему и как происходит это процесс.

«Я сомневаюсь, что моя 10-летняя дочь когда-нибудь забудет, как впервые влюбилась в группу Nirvana. Этому способствовала целая комбинация составляющих, которые втянули ее в их музыку: минорные аккорды акустической гитары, хрупкий вокал Курта Кобейна, призрачный бит. На экране – трейлер нового «Бэтмена». Пока в кадре звучит Nirvana, комиссар Гордон, глядит на Бэтмена и спрашивает: «Есть в этом что-либо, что для вас хоть что-то значит?» Так и моя дочь попалась на крючок», - начинает свой рассказ Найэлл Догерти, журналист британской газеты The Guardian.

Использование песни икон гранжа Nirvana «Something In The Way» в тизере к новой версии «Бэтмена» прошлым летом (фильм выйдет на экраны в 2022 году – авт.), является одним из лучших примеров нынешней тенденции «трейлеризации» музыки, когда классические песни переосмысляются, переделываются и пересводятся для того, чтобы соответствовать драматической динамике длинной в две с половиной минуты трейлера блокбастера. Все чаще именно так новое поколение открывает для себя выдающиеся произведения мировой музыки.

Кажется, что каждый новый крупнобюджетный трейлер к фильмам о супергероях сопровождается одной из таких композиций. Последним примером является тизер к «Вечным» от студии Marvel, который превращает кантри-балладу Скитера Дэвиса «The End Of The World» в обширную прогрессивную поп-эпопею. В превью к «Веном 2» звучит песня Гарри Нильссона «One», которую продюсеры превратили в грозную симфонию. Тизер к новому «Отряду Самоубийц» преобразил легкие ритмы песни «Dirty Work» американской группы Steeley Dan в громкие биты, а трейлер к прошлогоднему фильму «Чудо Женщина 1984» представил эпическое переосмысление песни «Blue Monday» легендарной британской группы New Order.

Музыка в кино уже десять лет продвигалась к подобному подходу. Этот подход представляет собой сочетание двух методов. В одном методе музыка в кино опирается на саундтрэк, что наиболее заметно отображено в трейлере к фильму «Начало» (2010 г) Кристофера Нолана - британского и американского кинорежиссёра, сценариста и продюсера, который является одним из самых кассовых режиссёров в истории, а также одним из самых известных и влиятельных кинематографистов своего времени. В другом методе наблюдается тенденция к использованию завораживающих кавер-версий. Начало второму методу, методу кавер-версий, дала хоровая интерпретация песни британской группы Radiohead «Creep» в трейлере к фильму «Социальная Сеть» того же 2010 года Дэвида Финчера, также американского кинорежиссёра, продюсера и клипмейкера наиболее известного по созданию психологических триллеров, удостоенного многочисленных номинаций на премию «Оскар» и «Золотой Глобус».

«Совершенно верно то, что сегодня используется комбинация обоих методов», - говорит Уилл Куини, театральный и музыкальный руководитель креативной студии трейлеров GrandSon (США). «Причина, по которой так часто используются большие, известный песни, заключается в том, что руководители киностудий не хотят рисковать с музыкой, которая может оттолкнуть людей или звучать слишком странно и по-новому», - продолжает Куини.

Поскольку у всех агентств имеются одни и те же кинокадры для работы при создании трейлера, музыка — это то, где можно получить преимущество перед конкурентами. «Вы можете создать целое повествование из своей музыкальной подборки», - объясняет Куини. «Если вам удастся придумать потрясающую идею для песни и реализовать ее по-настоящему крутым способом, который поразит представителей киностудий, вы победите конкурентов и выиграете с таким трейлером», - добавляет он.

«Музыка — это секретный ингредиент к отличному трейлеру, и лучшие редакторы трейлеров знают, как извлечь из этого максимальную пользу», - соглашается Джарон Лам, креативный директор собственной музыкальной продюсерской компании Trailer Park Synchronic.

Лам говорит, что в наши дни редко можно услышать в тизере песню, не имеющую какой-либо формы трейлеризации. ««Общая цель трейлеров - заинтересовать зрителей фильмом», - говорит он, - поэтому есть смысл дополнить классику мощными ударными эффектами и умными регармонизациями, чтобы придать треку больше объема», - рассказывает он.

Для отделов синхронизации и лицензирования музыкальных компаний трейлеризация открыла новые захватывающие возможности для размещения своих песен. BMG Rights Management, международной музыкальной компании, базирующейся в Берлине, Германия, владеет каталогом Nirvana, а Джонатан Палмер, старший вице-президент компании Creative Sync, говорит, что трейлеры фильмов, телешоу и видеоигр в значительной степени основаны на классике. Уловка состоит в том, чтобы попытаться вывести менее известные песни в более масштабные проекты и на более широкую аудиторию.

«Трейлер Бэтмена - один из тех случаев, когда мы были невероятно рады видеть такой большой интерес к авторскому наследию Курта Кобейна в виде песни «Something In The Way». Эта песня не является самой популярной в потрясающем каталоге Курта Кобейна. Очевидно, что мы обнаружили много достоинств в знаменитой «Smells Like Teen Spirit». Мы собираемся приобрести права на её использование для студии Marvel в ближайшие месяцы. Курт Кобейн - одна из тех редких личностей, которые могут находиться в обоих мирах – музыки и кино», - рассказал Палмер. Джонатан говорит, что миссия издателя - расширять аудиторию и поддерживать актуальность каталогов. ««Здорово, что в мире много детей в футболках Nirvana», - говорит он, - но они также должны знать и музыку этой группы».

Не всегда бывает так, что трейлерные студии приходят к команде Палмера за разрешением на использование трека. Они также активно продвигают и собственный материал. Одним из недавних примеров является работа Роджера Уотерса (вокалист, бас-гитарист, бывший лидер Pink Floyd – авт.). «Мы получили очень объемный ролик с его музыкой для сериала «Мир Дикого Запада»», - говорит Палмер. «Это продемонстрировало нам то, что Роджер открыт для бизнеса в мире трейлеров» - добавляет он. Впоследствии песня «Eclipse» Pink Floyd была переработана Хансом Циммером (немецкий кинокомпозитор – авт.) для прошлогоднего трейлера фильма «Дюны» (фильм выйдет в октябре этого года – авт.)».

Уилл Куини говорит, что дебаты о том, как будет продвигаться музыка для трейлеров дальше, — это непрекращающийся разговор между музыкальными руководителями. «Внезапно может появиться новый трейлер, и он становится самым передовым произведением, о котором начинает говорить каждый клиент», - говорит Куини. Так произошло недавно с тизером для «Джокера», который включал в себя впечатляющую версию стандарта Джимми Дюранта «Smile» – несомненно, этот пример послужил вдохновением для трейлера к фильму «Вечные» студии Marvel.

Трейлер для фильма Джордана Пила «Мы» точно так же стал сенсацией. В нем звучит песня американского хип-хоп-дуэта Luniz «I Got 5 On It» с использованием струнных и экспериментов с басом. «Кэндимен», ожидающий релиза в августе фильм Пила, повторил этот трюк с песней американской женской группы Destiny’s Child «Say My Name». Beyonce (одна из вокалисток Destiny’s Child и успешный соло-исполнитель – авт.) часто появляется в таких трейлерах. «Survivor», хит Destiny’s Child звучит в «Расхитительнице Гробниц», а адаптация хита Beyonce «Crazy In Love» для «Пятидесяти Оттенков Серого» ждет своего официального релиза.

Палмер говорит, что это весь этот процесс работает и наоборот – артисты выпускают оркестровые версии своих песен для того, чтобы иметь готовый материал для трейлеров, в то время как в компании BMG также начали создавать некоторые собственные трейлеры. Он рассказывает, что BMG переработала пару песен Льюиса Капальди (шотландский певец и автор-исполнитель – авт.) с одобрения руководства для того, чтобы дать производителям трейлеров представление о том, что они могут сделать.

Когда Найэлл Догерти рассказал Палмеру, что он дал своей дочери послушать оригинальную версию «Something In The Way» Nirvana, и та не заинтересовалась, то Палмер ответил, что ее интерес именно к трейлеру, а не оригинальной версии песни вызван всего лишь простой совокупностью минимальных усилий. «Если хотя бы 1% из тех десятков миллионов людей, которые посмотрели трейлер к фильму «Дюны», ушли с показа фильма с новым интересом к Pink Floyd, то это большая победа. Вот такая совокупность минимальных усилий и управляет потоками сознания и повышает осознанность восприятия. Реакция на трейлер Вашей 10-летней дочери очень важна. Это будущее нашего бизнеса» - объясняет он.

Как же трейлеризация будет развиваться дальше? Будем следить за грядущими киноновинками.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости