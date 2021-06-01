Видеть сына не дают, второго - называют убийцей. Отец казанского стрелка рассказал, как семья переживает шок от трагедии

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1 июня 2021, 19:58 Источник: Baza

Фото: кадр из видео

Отец казанского стрелка – Ильназа Галявиева рассказал, как переживает семья ужас трагедии массового убийства в школе 175. Он сообщил, что от сына не отказывается, потому что отец и этого не изменить, но при встрече «сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один».

Но вот встретиться с сыном ему пока не разрешают. «Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, с ним нельзя будет увидеться. Вот передали ему одежду только, он же сейчас в том виде, в той же одежде, в которой его задержали. Следователи нам ничего не объясняют. Защиту нам никакую не предоставляли, охрану не выделили. Вот придут сегодня и убьют, кто захочет», - признался он.

Опасается семья мести убитых горем родителей, чьи дети пострадали во время нападения на школу. Брату Ильназа приходится хуже всего, его затравили в соцсетях. «Моему другому сыну начали в соцсетях писать, что мы убийцы. Теперь он там не сидит — полиция забрала у него телефон. Учиться не ходит, его попросили перевести на домашнее обучение. Жена до сих пор в диком стрессе, с кровати не встаёт. Первые дни особенно донимали журналисты. Не давали из квартиры выйти за продуктами, даже свет отключали на несколько часов, в дверь долбились. Вообще, замучили нас», - рассказал мужчина.

Кроме того, Галявиев-старший рассказал, что про заболевание головного мозга семья узнала, когда Ильназ еще в школе учился, а 9 классе парень жаловался на головные боли, но никакой агрессивности не проявлял «Агрессивным стал только с нового года. А так — никаких особых странностей. Максимум дверью хлопнет, когда разозлится. И еще, мы не съезжали из нашей квартиры от него — это враньё. Просто делали ремонт в другом жилище, жили то там, то там. Поэтому он один в квартире остался», - пояснил ситуацию отец казанского стрелка.

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