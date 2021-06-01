Раймонда Паулса обидели производители латвийского мороженого

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1 июня 2021, 17:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсеcоцс

Маэстро Раймонд Паулс был удивлен, когда узнал, что в Риге ходит трамвай с рекламой мороженого, на котором крупными буквами написано – «Новые песни Раймонда Паулса».

Прославленный композитор удивлен и возмущен: он понятия не имел, что его имя используют производители мороженого в «своих целях»!

«У нас много делают то, что приходит им в голову. Я не видел рекламы и не получил за нее ни цента. Делают так… Это потому, что оно не знают, как это работает на Западе – нужно платить за рекламу».

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