Хоккеистам стран-участниц ЧМ отказано в бесплатных билетах

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1 июня 2021, 16:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

ЧМ по хоккею в Риге запомнится не только победами, поражениями, скандалами, но еще и дороговизной билетов. Прямо «космос» какой-то, а не билеты: чтобы пойти на игры, например, четвертьфинала, придется заплатить 165 евро. И это только начало.



Латвийцы, конечно, удивлены подобными ценами: люди рассчитывали заплатить от 50 до 70 евро, но от 165 до 340 евро – реально много.

По мнению фанатов хоккея, это самый дорогой ЧМ. Например, в прошлом году в Швейцарии стоимость билетов начиналась от 43 до 132 евро, в Словакии – от 25 до 75 евро, в Германии от 19 до 59 евро.



«Когда правительство решило, что публика сможет присутствовать на арене, был большой интерес не только в Латвии, но и из других стран. Но платить такие деньги – «космос» какой-то!», - заявила Людмила Глазунова, консультант, имеющий большой опыт в организации хоккейных поездок.



Более того, генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестур Козиолс отметил, что хоккеистам из сборных стран-участниц ЧМ отказано в бесплатных билетах. Как удалось выяснить, Латвийская федерация не имеет отношения к этому решению, поскольку за продажу билетов отвечает Международная федерация. У каждого хоккеиста есть возможность самостоятельно купить билет.

Зрители смогут посещать матчи уже с 1 июня.

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