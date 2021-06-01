Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.
Российский лидер пообщался сегодня с семьей из города Волжский Волгоградской области, где воспитываются восемь детей. Отец семейства в рамках беседы удивился, что президент РФ "с такой нагрузкой, такой ответственностью" смог найти время для онлайн-встречи с ними.
"У вас нагрузка не меньшая", – заметил в свою очередь Владимир Путин и уточнил, что у родителей восьмерых детей очень много задач. "За каждым голову повернуть – голова отвалится", – заключил глава государства.
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