Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

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1 июня 2021, 15:38 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Российский лидер пообщался сегодня с семьей из города Волжский Волгоградской области, где воспитываются восемь детей. Отец семейства в рамках беседы удивился, что президент РФ "с такой нагрузкой, такой ответственностью" смог найти время для онлайн-встречи с ними.

"У вас нагрузка не меньшая", – заметил в свою очередь Владимир Путин и уточнил, что у родителей восьмерых детей очень много задач. "За каждым голову повернуть – голова отвалится", – заключил глава государства.

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