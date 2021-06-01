Обвиняемый в громком преступлении - убийстве гея у Курского вокзала, сбежал прямо из Басманного суда. Объявлен розыск

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1 июня 2021, 15:25 Источник: Baza

40-летнего Антона Бережного уже второй раз судят за причинение тяжких телесных повреждений, после которых один из пострадавших умер.

Летом 2019 года. Бережной напал на двоих молодых людей у Курского вокзала. Поводом для этого послужила их сексуальная ориентация. Один из парней погиб. Судебный процесс получился громким, но в феврале 2020 года присяжные неожиданно оправдали Антона. Общественность отреагировала негативно, создавались петиции с требованием справедливого наказания для убийцы. Под давлением удалось отменить приговор и дело отправили на новое рассмотрение.

Сегодня, уже во втором судебном процессе, были прения сторон. Бережной выступил с последним словом и суд ушёл на перерыв — после него присяжные должны были огласить вердикт. Но когда все вернулись с зал заседания, выяснилось, что подсудимый сбежал. Он оставил паспорт в здании суда и исчез. В итоге суд отложили, обвиняемого сейчас усиленно ищут — у полиции есть информация, что он может попытаться уехать из Москвы на поезде.

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