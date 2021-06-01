Был счет в «Сбере», да сплыл. У скандального экс-депутата Шашурина украли 182 миллиона долларов

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1 июня 2021, 15:05 Источник: РИА Новости

Фото: YouTube

Бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина обокрали на 182 миллиона долларов. Он пришел в Сбербанк, чтобы проверить все ли в порядке с его деньгами, но оказалось, что никакого счета у него нет и долларов на нем тоже.

По крайней мере, так ему сообщили сотрудники банка. И экс-депутат сразу обратился в полицию. "Накануне в полицию обратился гражданин Сергей Шашурин, 1957 года рождения, с заявлением о том, что в прошлом году у него был открыт валютный счет в ПАО "Сбербанк", на котором были размещены 182 миллиона долларов США. В банке ему сообщили, что такого счета не существует", - рассказали в правоохранительных органах. Теперь проводится проверка по факту обращения экс-депутата.

Сергей Шашурин занимал пост депутата Госдумы второго и третьего созыва, а в нулевых его судили за хищение в особо крупных размерах. Тогда приговорили к колонии общего режима на 7,5 лет, но потом чудесным образом срок сократился до трех лет. Многие пользователи сети уже заговорили, что «Сбер» взял на себя роль кармы.

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