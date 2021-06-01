Соловьёв сподвиг Захарову завести Telegram-канал

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1 июня 2021, 14:10

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв настоятельно просил директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официального представителя МИД России Марию Захарову завести Telegram-канал. И она сделала это.

В своём первом сообщении Захарова раскрыла, что она приняла решение по мессенджеру «по многочисленным просьбам Владимира Рудольфовича Соловьёва». У неё уже более 11 тысяч подписчиков.

В своём Telegram-канале дипломат прокомментировала решение НАТО не приглашать на июньский саммит Грузию и Украину, сравнив его с поведением родителей, отправивших детей делать уроки.

«Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль, не упомянул Столтенберг минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками», — написала представитель МИД России в своём Telegram-канале.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

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