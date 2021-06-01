ВЦИОМ: россияне поддерживают идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что идея ФСИН привлекать заключенных к строительным работам вместо мигрантов, понравилась россиянам.
Предложение привлекать к труду заключенных поддержал 71 процент опрошенных жителей России, не согласен с этим 21 процент участников опроса.
Сторонники идеи считают, что:
- работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим - 21%;
- заключенные смогут «отработать» свои преступления - 21%;
- они будут приносить пользу обществу - 15%;
- снизится нагрузка на госбюджет - 13%;
- работа поможет заключенным исправиться - 10%;
- заключенные смогут заработать и помочь своим семьям - 10%.
Аргументы противников этого предложения сводятся к тому, что:
- заключенные должны быть изолированы от общества - 17%;
- они будут плохо работать - 13%;
- осужденные небезопасны для окружающих - 12%;
- это будет возвращением во времена ГУЛАГа - 12%;
- заключенные будут отнимать рабочие места - 9%.
Директор ФСИН Александр Калашников ранее отмечал, что привлечение заключенных к труду вместо мигрантов на значимых государственных проектах - «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».
По его словам, предполагается, что отбывающие наказание будут иметь возможность жить в общежитии или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату.
Сообщается, что в телефонном опросе ВЦИОМа участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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