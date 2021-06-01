ВЦИОМ: россияне поддерживают идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 13:07 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что идея ФСИН привлекать заключенных к строительным работам вместо мигрантов, понравилась россиянам.



Предложение привлекать к труду заключенных поддержал 71 процент опрошенных жителей России, не согласен с этим 21 процент участников опроса.



Сторонники идеи считают, что:



- работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим - 21%;

- заключенные смогут «отработать» свои преступления - 21%;

- они будут приносить пользу обществу - 15%;

- снизится нагрузка на госбюджет - 13%;

- работа поможет заключенным исправиться - 10%;

- заключенные смогут заработать и помочь своим семьям - 10%.



Аргументы противников этого предложения сводятся к тому, что:



- заключенные должны быть изолированы от общества - 17%;

- они будут плохо работать - 13%;

- осужденные небезопасны для окружающих - 12%;

- это будет возвращением во времена ГУЛАГа - 12%;

- заключенные будут отнимать рабочие места - 9%.



Директор ФСИН Александр Калашников ранее отмечал, что привлечение заключенных к труду вместо мигрантов на значимых государственных проектах - «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».

По его словам, предполагается, что отбывающие наказание будут иметь возможность жить в общежитии или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату.



Сообщается, что в телефонном опросе ВЦИОМа участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.





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