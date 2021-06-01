По баллам надо ставить на учет. В Курской области учителей заставили мониторить соцсети школьников

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 13:01 Источник: Mash

Фото: pixabay.com

Курские чиновники посчитали, что учителя должны следить за учениками вне занятий в школе и проще всего это сделать через социальные сети. С 20 мая педагоги три раза в год должны посещать страницы детей в ВК, в Tik-Toke, Instagram и Likee.

Что они должны там искать? Конечно контент, а также автаркии, статусы и подписки своих учеников. И проставлять им баллы. Если баллов много, следить за ребёнком надо тщательней — раз в месяц. Ну а если на странице обнаружатся аниме, признаки суицидального поведения, склонность к зависимостям или преступлениям — то нужно незамедлительно докладывают куда надо. Мониторить странички учеников будут классный руководитель, педагог-психолог или замдиректора по воспитательной работе.

Сотрудники школ такой дополнительной нагрузке не обрадовались. Говорят, это всё заботы родителей, а их обязанность — учить.

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