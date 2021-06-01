Врачебная халатность. Выдали труп и даже похоронили, а потом пожилой мужчина «воскрес из мертвых»

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1 июня 2021, 12:36 Источник: 112

Григория Васильева увезли на скорой в Солнечногорскую областную больницу с диагнозом «инсульт». Из-за коронавируса родственникам нельзя было навещать больного, а потому звонок от врачей, которые сообщили, что дедушка умер, прозвучал как гром среди ясного неба.



В больнице родственникам отдали тело, и, хотя они серьезно засомневались, что это «их дедушка», по бумагам все сходилось, а патологоанатом объяснил, что после инсульта, смерти и трепанации черепа люди сильно меняются. Родные поверили. Отпели. Похоронили и даже поминки справили. Потом снова звонок от тех же врачей – ваш дедушка жив.

Оказалось, Григорий Васильев жив и просто лежал в палате с похожим на него соседом. По словам сотрудников больницы, санитарка поменяла их местами и забыла сообщить об этом на вахте. Теперь у семьи проблема с тем, чтобы вернуть в мир живых своего родственника, восстановить документы и освободить фамильную могилу от чужого человека. А это не так-то просто сделать, поскольку по всем документам «пациент скорее мертв, чем жив».

Родственники Григория обратились в прокуратуру, но восстановить его в правах можно только через суд, что может занять не один месяц. А пока «мертвого» по документам дедушку никак не могут перевести в другую больницу для курса реабилитации.

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