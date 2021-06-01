В России за сутки диагностировано 9500 новых случаев заражения COVID-19
1 июня 2021, 12:07
В России за сутки, по данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на утро вторника, 1 июня, выявлено 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе выявлено активно 1 268 (13,3%) без клинических проявлений.
Новые случаи заболевания выявлены в 83 регионах России. В Москве суточный прирост составил 3 669. В Петербурге - 817, в Подмосковье - 743. Всего в России за пандемию зарегистрировано 5 081 417 случаев заражения COVID-19.
Скончались за сутки 372 человека с подтвержденным ковидом. Всего за период пандемии зафиксировано 121 873 летальных случая. Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 8 994 пациентов. Общее число вылечившихся от коронавируса достигло 4 693 579.
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