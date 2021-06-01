В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

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1 июня 2021, 10:38 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр столицы рассказал об украшении города живыми цветами.



«В этом году Москву украсят 54 млн цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов. Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



По его словам, через несколько дней многие улицы столицы будут украшены «кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах». Мэр столицы добавил, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты.



«Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик», - подчеркнул Сергей Собянин.





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