ЧМ по хоккею: положение команд перед последним туром группового этапа​

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1 июня 2021, 09:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Казахстан-Норвегия

Сегодня, 1 июня, на ЧМ по хоккею завершается предварительный этап: некоторые команды уже пакуют чемоданы, а кто-то еще продолжит борьбу в плей-офф. Итак, какой расклад?

Пожалуй, главное за последние сутки: команда Олимпийского комитета России победила сборную Швеции на групповом этапе ЧМ. И тем самым «заставила собирать чемоданы» и, простите, «до дому».

Россия - Швеция

Определились все участники плей-офф в группе А: в 1/4финала сыграют команды Олимпийского комитета России, Швейцарии, Словакии и Чехии.

Более сложная ситуация в группе В: на данном этапе выход в плей-офф гарантировали только сборные Финляндии и США, которые набрали по 15 очков. На оставшиеся две путевки претендуют сборные Казахстана (10 очков), Латвии, Канады и Германии (по 9).

Что нужно сборной Латвии, чтобы попасть в плей-офф?

Победа сборной Латвии над немцами любым способом гарантирует путевку в плей-офф. Получается, только победа над сборной Германии гарантирует сборной Латвии «вход» в плей-офф, причем с третьего места.

На ЧМ по хоккею в Риге наступают жаркие деньки.

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