Время затмения - момент прорыва

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 08:32 Екатерина Максимова,

Фото: cоцсети

26 мая состоялось полное лунное затмение в Стрельце, а 10 июня мы переживем кольцевое солнечное затмение в Близнецах, так что сейчас мы проходим по коридору, который всегда считается в астрологии очень сильным временем, фатальным, определяющим программу жизни на ближайшие 18 лет.

Затмения всегда идут парами или тройками и затрагивают ось двух противоположных знаков, дополняющих друг друга. Например, ось Близнецы- Стрелец соответствуют сфере близких и дальних поездок, образования, коммуникаций, влияния слова, передачи информации. Поэтому в этих областях ожидаются перемены глобального масштаба, причем задействована звезда Антарес, на которой происходит затмение, а это звезда разрушения. То есть старый уклад этих сфер исчезнет, а новый будет закладываться именно сейчас.

Коридор сопровождает напряженный аспект Сатурн – Уран. Это именно борьба прошлого и будущего, то есть нам надо примириться с новыми правилами обучения, передвижения, возможностями путешествовать. Это будет непросто. Но придется - эти изменения будут долгоиграющими!

Что же значит это немного зловещее слово – затмение - и почему его все так боятся? Когда Луна полностью входит в тень Земли-матушки, то это называется полное лунное затмение, при этом обязательным условием является фаза полнолуния. Вслед за лунным, в промежуток около двух недель, следует солнечное затмение, событие при котором Луна закрывает полностью или частично Солнце от людей. Согласно древнему астрологическому знанию, эти два небесных тела несут нам основную энергию жизни. Солнце дает мужской принцип, сознание, а Луна –подсознание, женский, эмоциональный заряд. В дни коридора, и в так называемую ауру затмений (за пару недель до и после этого явления) происходит глобальная энергетическая перезагрузка всего сущего.

Именно поэтому психологически этот период сопровождается ощущениями уныния, тяжести, безысходности, чувством, что все, что сделано, не имеет смысла. У многих проявляется излишняя возбудимость и агрессия, люди, страдающие расстройством психики, к сожалению, переживают обострение недуга.

Затмения дают прекрасную возможность для трансформации в тех областях, которые давно требуют ревизии, поэтому это не обязательно негативный момент, совсем наоборот.

Как же использовать этот период? Важно понимать, что несмотря на власть планет и звезд, мы имеем свободу воли, Астрология для того и создана, чтобы лучше использовать данную небесными телами энергию. Но есть моменты, когда наша свобода максимально ограничена, и это как раз текущий период.

Затмения и коридоры между ними, наделяют события и действия неизбежностью. То есть содеянное в эти дни, практически невозможно исправить. Например, если Вы порвете отношения с кем-то, то это навсегда, и наоборот - старт проекта обещает стать судьбоносным и очень ярким. Затменное время – время прорыва!

Итак, проходя коридор, лучше не идти на провокацию, не поддаваться агрессии, а отсидеться, одуматься немного, остыть, вместо того, чтобы наговорить любимому человеку или деловому партнеру кучу гадостей. Помните, что последствия этого могут быть весьма долгосрочными. И, наоборот, если хотите сжечь мосты, то самое время!

Не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, идти в толпу. Если есть возможность не лететь на самолете в точные даты затмений, то лучше поездку перенести на другое время. Кроме того, этот коридор совпадает с началом ретроградного Меркурия, который пошел на попятный 30 мая, могут возникать необъяснимые сбои в работе техники, опоздания транспорта, задержки и отмены в расписании, поэтому будьте начеку, проверьте все явки и пароли, как говорится.

Затмение - это время большой очистки и очищать нужно все! Начинать хорошо с бытовой генеральной уборки дома, мытья окон… Имеет смысл попробовать очистить свою психику от вредных психологических установок. Очень благоприятно выкинуть старые ненужные вещи и починить сломанную технику. Сейчас очень удачное время, чтобы расстаться с надоевшими привычками, сесть на диету и составить план дальнейших действий. Помните, что вы закладываете фундамент для новой жизни, и в коридор затмений рекомендуется сделать несколько конкретных шагов для реализации своих планов. Наступает время, когда самые смелые мечты могут получить импульс для их реализации, поэтому ДЕЙСТВУЙТЕ!

Можно сомневаться в силе затмений, если бы не совпадение их дат и судьбоносных событий мировой истории…

Но об этом в следующей статье.

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