Мальчик, пропавший в Челябинской области 31 мая, найден мёртвым

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 08:43 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Шестилетний мальчик, пропавший в понедельник, 31 мая, в Челябинской области, найден мёртвым. Тело ребёнка волонтёры поискового отряда «Легион СПАС» нашли во вторник, 1 июня, на железнодорожных путях.

Инцидент произшёл в посёлке Бишкиль Чебаркульского района, - сообщает URA.RU. «Место, где нашёл ребенка, освещается. Лежал между главными путями. Это было очень страшно найти мертвого ребенка», — написал волонтёр Andrew Dokatta в профильной группе в соцсети «Вконтакте».

В понедельник родители мальчика сообщили в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Около часа ночи примерно два десятка добровольцев, приехавших в Чебаркульский район, приступили к поискам, которые завершились через несколько часов. По предварительным данным, ребенок был аутистом и незаметно для семьи вышел из дома и направился к железной дороге.

«По версии следствия, около 3 часов на 2049 километре 6-го пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги подвижным составом смертельно травмирован ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости