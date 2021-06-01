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1 июня 2021, 07:59

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве отменены и задержаны 53 авиарейса в трёх столичных аэропортах. Об изменениях во вторник, 1 июня, информирует портал "Яндекс.Расписания".

В аэропорту " Шереметьево" - больше всего изменений. В этой воздушной гавани задержаны два рейса, 33 - отменены.

В аэропорту "Внуково" - шесть рейсов отменили, два - перенесли. В аэропорту "Домодедово" задержали четыре рейса. Вылеты шести рейсов отменены. Причины изменений в расписании пока не уточняются.

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