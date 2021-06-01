Куда сходить с ребенком 1 июня

Аргументы Недели → Общество

1 июня 2021, 07:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Челябинские заведения приглашают отметить День защиты детей.

Сегодня, 1 июня, в честь праздника в Челябинске будут организованы мероприятия для семей с детьми.

С 13 до 16 чалов в семейном парке «Мегалэнд» каждому малышу подарят воздушный шарик (культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис», Свердловский проспект, 51а). В 15 часов в «Мегалэнде», расположенном в торговом городе «Алмаз», начнется развлекательная программа. Гостей ждут активности с аниматорами и розыгрыш игровых карт. Участие бесплатно, адрес — Копейское шоссе, 64, 3 этаж.

А вечером «Гастропарк» приглашает всех на большой семейный праздник. Юных посетителей, их мам и пап ждут интерактивный спектакль, мастер-классы. Участие бесплатное. В качестве подарка гостям сделают аквагрим. Место — гастрономическое пространство «Гастропарк», улица Молдавская, 16, 3-й и 4-й этажи.

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