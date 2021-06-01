Аналитики Счетной палаты назвали средний размер страховой пенсии в России
1 июня 2021, 07:18
Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 тысяч 789 рублей. Данные по пенсии с учётом индексации приведены в аналитическом отчёте Счётной палаты РФ.
После индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам на 6,3% средний размер выплат увеличился на 1 тысячу 32,25 рубля и составил 17 тысяч 535,98 рубля.
"В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля", — сообщили аналитики регулятора.
Как уточнили в Счетной палате, повышение составило 911,58 рубля или 5,7% по сравнению с показателями начала 2020 года. На 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты достигло порядка 2,905 миллиона человек, их число сократилось за год на 0,7%.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.