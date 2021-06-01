Аналитики Счетной палаты назвали средний размер страховой пенсии в России

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1 июня 2021, 07:18

фото: pixabay.com

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 тысяч 789 рублей. Данные по пенсии с учётом индексации приведены в аналитическом отчёте Счётной палаты РФ.

После индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам на 6,3% средний размер выплат увеличился на 1 тысячу 32,25 рубля и составил 17 тысяч 535,98 рубля.

"В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля", — сообщили аналитики регулятора.

Как уточнили в Счетной палате, повышение составило 911,58 рубля или 5,7% по сравнению с показателями начала 2020 года.

На 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты достигло порядка 2,905 миллиона человек, их число сократилось за год на 0,7%.

Как каждый россиянин может самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии.

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