Винтаж снова в моде

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 01:25 Марина Кургузова

Сенсорный телефон – чудесная, а главное совершенно незаменимая для современного человека, вещь.Одним нажатием кнопки можно включить музыку, пообщаться с человеком, который находиться на другом континенте, узнать абсолютно про все лишь забив ключевые слова в строчку поиска. Также с легкостью можно сделать фотографию, обработать ее, а самым искушённым еще и отфотошопить. Но конечно же так было не всегда. Ещё во второй половине двадцатого века появление фотографии и прослушивания музыки был более чем трудоемким и в каком-то смысле даже кропотливым. И так вот почему же при упрощении процесса съемки и музицирования все больше и больше людей обращаются к старым способам, а именно к пленочной фотографии и виниловым пластинкам?

В последнее время на Западе, да в России произошёл виниловый бунт.Так, в этом году россияне купили пластинок на 56% больше, чем в прошлом. А в западных странах мода на винил вернулась уже несколько лет назад. Многие иностранные исполнители вкладываются в производство виниловых записей, выпускают в этом формате альбомы, и синглы, а фанаты их ждут с нетерпением. Однако стоит заметить, что это движение никогда не угасало. Тому есть две причины: первая – это истинные любители музыки, которые не позволили формату умереть, а вторая – люди, которые любят виниловые пластинки не сколько за музыкальные их характеристики, а за атмосферу. Они, как правило, завсегдатые посетители барахолок и антикварных магазинов. Но настоящий прорыв произошёл как раз таки среди обывателей, среди тех, кто не вырос на таком формате, а вполне осознанно полюбил позже.

Многие люди отдают предпочтению винтажному способу прослушивания, потому что сама технология записи, создания пластинки – это уникальный процесс. В индустрии иногда употребляется такой термин, как «музыкальный фастфуд», то есть все посредственные, произведённые на свет музыкальные треки, которые выгружаются на цифровые площадки. И новое поколение чувствует эту самую стандартизацию и однотипность в музыке, от чего и приходят к уникальным записям на пластинках и не важно будут это старые или молодые исполнители, ведь прежде чем что-то записать в таком формате, нужно как минимум подумать, а не просто «пропукать» в микрофон.

Еще одно явление, проникнувшее к нам из прошлого - это аналоговая пленочная фотография. В конце 90-х, когда появились цифровые фотоаппараты, пленочные камеры стали уходить из обихода. Люди больше не хотели тратить время и средства на проявление и негативы. Но мода и история цикличны. Хоть и процесс пользования «пленкой» остался трудоёмким, но дедушкина камера вновь стала популярной.

Главное, что привлекает людей к этому занятию– это особая атмосфера. Так считает Алиса Высоцкая, начинающий фотограф.

- Я фотографирую все, что происходит вокруг: люди, события, себя. Мне это нравится и пленка в этом смысле помогает мне сохранить момент, я могу буквально подержать в руках часть своей жизни, превратившуюся уже в некую историю. Они кажутся живыми! К тому же когда я фотографирую на старый фотоаппарат меня это вдохновляет, ну и сам процесс проявки конечно же тоже.

Последние пару лет стало популярным такое явление, как фотографии на «ниточках». Люди распечатывают свои снимки в специальных автоматах, которые выдают формат полароида, и продевая нитку сквозь прищепки, с прикреплёнными к ним «карточкам», украшают такой гирляндой пространство. Можно сказать, что это всего лишь «закос» под старину, и даже не пленка, но все же это определенная любовь к прошлому и в информационным обществе, где большая часть жизни происходит в интернете, появляется запрос на что-то материальное, на историю в ладошке.

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