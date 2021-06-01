В крыше симферопольского аэропорта насчитали 5000 дыр

Ранее сообщалось, что крупный град 29.05.21 повредил защиту, отчего вода протекла по всем этажам комплекса.
То, что крыша нового аэропорта не выдержала непогоды – пусть и экстремальной - которая не редкость в Крыму, удивило как жителей, так и власти. Особое недоумение вызывал масштаб катастрофы – казалось, аэропорт протекал как решето. Считается что такие объекты строятся с запасом прочности, учитывая метеорологические особенности, зафиксированные в ходе многолетних наблюдений.
Радиостанция «Говорит Москва» приводит заявление аэропорта, что вся кровля будет заменена по гарантии и сделают это в ближайшее время.
При этом синоптики обещают проливные дожди в течение нескольких дней.
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