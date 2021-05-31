Сегодня сотни людей опоздали в Крыму в аэропорт

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31 мая 2021, 23:53 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Авария с участием самосвала и легкового автомобиля на несколько часов парализовала движение по дороге.

Плотность потока в направлении аэропорта Симферополя была настолько велика, что машины выстроились в три ряда на протяжении семи километров.

Беда была в том, что даже после того как самосвал и легковушка уехали с места ДТП, пешеходный светофор у поворота на старый аэропорт сдерживал движение, не позволяя потоку рассосаться .

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