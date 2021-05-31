Блогера Дашу Друже преследовали в Битцевском парке

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2021, 23:49 Анастасия Иванова

Фото: Битцевский парк

30 мая популярная блогерша, известная благодаря эпатажным видеороликам на своем ютуб канале и в инстаграме, вышла утром на пробежку. Для спортивных занятий Даша выбралась в печально известный Битцевский парк.

За девушкой увязался какой-то мужчина – она даже успела его сфотографировать. Блогерша заметила незнакомца через некоторое время после того, как начала тренировку и решила выбраться из парка, но заблудилась и долго искала выход. Тем временем, преследователь держался рядом.

На видео в соцсети Даши видны кадры, как она уже не просто занимается спортом, а убегает от кого-то, о чем параллельно рассказывает.



По возвращению домой Друже сообщила, что чувствует себя «погано» и просила подписчиков не писать ей. Но нашлись те, кто желал ей смерти и обвинял в хайпе.

Подробностей происшествия девушка не раскрывает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости