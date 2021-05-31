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Блогера Дашу Друже преследовали в Битцевском парке

, 23:49

Блогера Дашу Друже преследовали в Битцевском парке
Фото: Битцевский парк

30 мая популярная блогерша, известная благодаря эпатажным видеороликам на своем ютуб канале и в инстаграме, вышла утром на пробежку. Для спортивных занятий Даша выбралась в печально известный Битцевский парк.

За девушкой увязался какой-то мужчина – она даже успела его сфотографировать. Блогерша заметила незнакомца через некоторое время после того, как начала тренировку и решила выбраться из парка, но заблудилась и долго искала выход. Тем временем, преследователь держался рядом. 

На видео в соцсети Даши видны кадры, как она уже не просто занимается спортом, а убегает от кого-то, о чем параллельно рассказывает.

Блогера Дашу Друже преследовали в Битцевском парке Блогера Дашу Друже преследовали в Битцевском парке


По возвращению домой Друже сообщила, что чувствует себя «погано» и просила подписчиков не писать ей. Но нашлись те, кто желал ей смерти и обвинял в хайпе.

Подробностей происшествия девушка не раскрывает.

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