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Доктор Фаворов прокомментировал влияние мутации коронавируса на эффективность вакцины

, 22:54

Доктор Фаворов прокомментировал влияние мутации коронавируса на эффективность вакцины
фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов прокомментировал возможное влияние мутации коронавирусной инфекции COVID-19 на эффективность вакцины.

«Общепринятый среди экспертов постулат: до сих пор не показано значительного влияния, но высока вероятность, что рано или поздно это случится», — сказал Фаворов в шоу Антона Красовского «Антонимы. Ковидный дневничок» на YouTube.
Эксперт пояснил, что вирус мутирует даже в течение одной болезни одного больного «сотни раз».

Отвечая на вопрос, «придётся ли год переделывать» вакцину от COVID-19, Фаворов отметил, что «пока такой постановки вопроса нет», - передаёт RT.

«Не исключена возможность, что да, что окажется, что придётся менять последовательность, потому что вирус будет приспосабливаться», — отметил доктор Фаворов.

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