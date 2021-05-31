Путин обсудил с детским омбудсменом Кузнецовой помощь детям и отличительную черту мужчин

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31 мая 2021, 18:23 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и А. Кузнецова, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Сочи с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой назвал отличительную черту мужчин. Накануне Дня защиты детей, 1 июня, детский омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России.

Кузнецова рассказала, какие проводятся акции, какая помощь оказывается детям. По словам омбудсмена, Совет отцов сейчас уже работает в 79 регионах России. "Они очень хорошо себя зарекомендовали: масштабные спортивные акции, работа по наставничеству. Сейчас в регионах один за другим вводят День отца – такая добрая, хорошая практика, мне кажется, важно её распространить", - поделилась Анна Кузнецова.

В этом Совете есть "одно направление – они помогают папам, у которых погибли мамы, а отцы в одиночку воспитывают одного, двух, четверых детей". Есть случаи, когда мама погибла, когда родила четвёртого ребёнка, а папа с четырьмя малышами остался один. Она добавила, что "очень редко сами папы обращаются за помощью, такая мужская черта".

"Да. Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности", - сказал на это Путин.

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