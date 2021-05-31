Депутат Мосгордумы Киселева: Количество поездок с помощью велопроката в Москве говорит о востребованности услуги

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31 мая 2021, 18:12

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Мария Киселева считает, что статистика пользователей и поездок через велопрокат в Москве с начала сезона говорит о востребованности и удобстве услуги.



«Прошлый год был рекордным для проката - пользователи совершили 8 млн поездок с апреля по ноябрь. В этом году сезон стартовал 6 апреля, и первый миллион был достигнут уже через семь недель после старта сезона. Это хороший темп, который показывает, что велопрокат становится все более востребованной и удобной услугой», - отметила Мария Киселева.



Депутат сообщила, что работающая в Москве сеть велопроката в 2021 году еще расширится. В настоящее время в столице имеется более 700 станций проката. Также ежегодно увеличивается парк прокатных велосипедов, к нему добавились и велосипеды с электродвигателем.



«На популярность проката в Москве играет множество разных факторов. Это и желание пользоваться индивидуальными видами транспорта, и интерес к спорту, здоровому образу жизни, и настоящий бум внутреннего туризма, который переживает столица. В условиях закрытых границ в Москву в период праздников и летних каникул приедут множество гостей из других регионов. Прогулка по столице, где велоинфраструктура развита на очень высоком уровне, является популярным развлечением для всей семьи», - пояснила Киселева.



Она подчеркнула, что на фоне массового роста популярности велотранспорта особенно важно соблюдать все правила безопасности на дороге.



«Начинающим велосипедистам, туристам, которые только пробуют передвигаться по городу на велосипеде, лучше сначала попробовать свои силы там, где есть выделенная полоса для движения велотранспорта и меньше трафик. Если вы в последний раз катались на велосипеде в детстве по двору, то надо начать с малого. Например, выбрать велодорожку в одном из городских парков или на набережных», - добавила депутат Мосгордумы.



Тем гражданам, которые нечасто выезжают на велосипеде на городские улицы, парламентарий посоветовала продумать заранее маршрут. «Например, с помощью сервиса «Веломосква», где указаны велодорожки, удобные маршруты, автобусные полосы. Велопрогулка должна быть в первую очередь удовольствием, а не стрессом от вождения по оживленной улице», - считает Мария Киселева.



По ее словам, возможности для развития велотранспорта будут и дальше развиваться в столице. Депутат Мосгордумы отметила, что временные велополосы уже появились на улицах Лесная, Малая Дмитровка, Каретный Ряд, Петровка, Большая Полянка: на дорожном покрытии они выделены оранжевой краской.



«Всего в этом летнем сезоне будет создано 65 таких объектов. Водителям как автомобилей, так и велотранспорта нужно быть внимательными к появлению новой разметки. Кроме того, совершенствуется и парковочная инфраструктура города: в этом году в девяти районах Москвы будут установлены велопарковки с пластиковыми накладками, которые позволят не царапать технику, 240 парковок в новом дизайне появятся в районах Левобережный, Беговой, Тверской, Арбат, Хамовники, Якиманка, Раменки, Донской и Даниловский», - заключила парламентарий.







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