Чиновников Зеленоградска уличили в воровстве и кумовстве

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31 мая 2021, 18:56

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Изучая материалы «Курортного спрута» в Зеленоградске, наша редакция натолкнулась на объявление о продаже участков на первой линии моря. Объявление было зарегистрировано на номер +7(906)237-30-16. Мы решили проверить, куда ведет эта ниточка, и неожиданно для себя натолкнулись на историю о том, как администрация Зеленоградска использовала ресурсоснабжающие организации для вывода земли и денег.

Участки продает пользователь с номером телефона 89062373016. На этот номер, зарегистрирован Завод Окна ПВХ в Гвардейске, по адресу которого (школьный переулок дом 3) находятся ООО «БалтОптим», связанный с ООО «Тепловик» и «Зелводдобычей». Именно эти компании привели нас к истории о воровстве и кумовстве в системе ЖКХ Зеленоградска.

В 2010 году предприятие, принадлежащее Зеленоградску и отвечающее за ЖКХ, было преобразовано в ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика». Обществу было передано все имущество систем водоснабжения и теплоснабжения (котельные, скважины, участки земли). Транзитом имущество было сдано в аренду в ООО «Тепловик» и «Тепловик -1» и ООО «Тепловик-2»).



В «Тепловиках» у «Зеленоградсктеплоэнергетики» осталось только 20 процентов. Директором «Зеленоградсктеплоэнергетики» стал Александр Шиманский. Он же позже стал совладельцем «Тепловиков». По условиям договоров аренды эти организации должны были обеспечивать сети в работоспособном состоянии и собирать средства от потребителей. Средств от аренды «Зеленоградсктеплоэнергетике» не хватало и под гарантии администрации были получены кредиты для оплаты угля и газа.



Кроме того, за счет бюджета, ремонтировались котельные и оплачивались услуги ОАО «ОКОС» (за приемку, транспортировку и очистку ливневых стоков).

Схема нехитрая - приватизация прибылей и национализация убытков. Шиманский-чиновник набирал долги под гарантии, а Шиманский-совладелец собирал с населения деньги. В какой-то момент схему стали стараться разрушить. В интернете легко найти сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении Директора ОАО «Зеленоградсктеплоэнергетика». Шиманскому удалось отбиться, да и Кошевой оказался «совсем невиновный!».



Оказалось - что его распоряжения выпускали «забывчивые подчиненные» без ведома начальника.



В 2011 году Администрацией Зеленогорска было выпущено распоряжение о подключении новой построенной школы к сетям водоснабжения. Согласно документу, почти 2 миллиона рублей за услугу получил «Тепловик-1». Когда выяснилось, что компании сети не принадлежат, а роспоряжение и деньги выплачены необосновано, подчиненный Кошевого - Андронов, рассказал суду о том, что выпустил распоряжение «на печать» случайно - «заверив его в общем отделе». Само распоряжение с подписью Кошевого найти не удалось. Уголовное дело замяли… И схема продолжила функционировать.







Один из руководителей «Зеленоградсктеплоэнергетики» Игорь Костерин ушел работать в фирму, связанную с кошельком Кошевого юристом Лопатко. «Тепловики» отработали необходимое время и были таковы. Новые юрлица заняли их место в «схеме». ООО «Зелвлддобыча» «Зелводсервис» «ЗТС» ( ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ) и «ЗКС». Все компании были зарегистрированы по одному адресу.





Но Шиманский и Кошевой, судя по сообщениям СМИ, свое дело продолжили. Вот сюжет 2016 года Вестей о том, как навязывается управляющая компания Кранц-комфорт, делается это судя по сюжету Шиманским.



Компания Кранц Комфорт связана с Никитой Кошевым - сыном главы спрута. Ему принадлежала компания Кранц.



Если коротко, то жителям многоэтажки, которые попробовали выбрать другую управляющую компанию - отказали в подключении воды. При этом соучредитель Кранц Комфорта Иванова-Давыдова Наталья Олеговна, она же - соучредитель Тепловиков и партнер ответственного за воду Шиманского.



А вот статья, 2018 года о том, как разводили инвестора, не давая ему подключить объект к системам водоснабжения:



«Все федеральные инстанции прошли без сучка и задоринки, - цитирует «инвестора» издание Калининград 24 - Но на Зеленоградском муниципалитете всё встало. Через разные формы вымогают восемь миллионов рублей за подключение к водоснабжению, плюс требуют четыре миллиона за подключение к канализации. Переговоры ведет некто Шиманский - который заявляет, что бесплатно техусловия на подключение к сетям получить не удастся, придется заплатить требуемую сумму». В итоге, несмотря на штраф от ФАС, обращение к губернатору и статьи в СМИ, инвестору победить спрут не удалось.



Подключения к коммуникациям так и остались в руках «Рогов и копыт». Но еще рядом со скважинами была курортная земля… которую, как мы помним продавали люди, связанные с ЖКХ. Но об этом в следующей серии «зеленоградского спрута».

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