Обыск в квартире чемпиона Европы по лёгкой атлетике Ильгизара Сафиуллина. Полицейские изъяли «лошадиную дозу» запрещенных веществ
31 мая 2021, 17:36
В Москве полицейские устроили обыск в квартире чемпиона Европы по легкой атлетике Ильгизара Сафиуллина. Его подозревают в хранении и сбыте запрещенных веществ.
В 2010-м парень быстрее всех бегал на дистанцию 3000 метров. Но спортивная карьера закончилась, а вот новая – как-то не задалась. В правоохранительных органах считают, что спортсмен готовил синтетический наркотик у себя в квартире, потому что дозу изъяли почти лошадиную - 471 мефедрона.
Вещдок отправлен на экспертизу. А спортсмен теперь под следствием.
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