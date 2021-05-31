Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко рассказал о погибших россиянах

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31 мая 2021, 17:08 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги.

О погибших в ЦАР россиянах рассказал посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских Республики.

По информации дипломата, район, где на мине подорвались пять человек, на стыке границ стран ЦАР, Чада и Камеруна. Боевики из группировки 3R пытались отбить "дорогу жизни". Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов.

Как отметил Титоренко, именно по этой транспортной артерии в Банги в основном поставляются продовольствие, потребительские товары и медикаменты.

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