Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко рассказал о погибших россиянах

Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги.
О погибших в ЦАР россиянах рассказал посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских Республики.
По информации дипломата, район, где на мине подорвались пять человек, на стыке границ стран ЦАР, Чада и Камеруна. Боевики из группировки 3R пытались отбить "дорогу жизни". Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов.
Как отметил Титоренко, именно по этой транспортной артерии в Банги в основном поставляются продовольствие, потребительские товары и медикаменты.
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