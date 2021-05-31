Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей

В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.
Обвинения предъявлены и двум сотрудникам московской инвесткомпании QBF. По данным СК РФ, чиновники переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF. Далее они отправлялись на офшорные счета, после чего растворялись. Предполагаемая сумма ущерба бюджета превышает 6 миллиардов рублей. Инвесткомпания пока не комментирует претензий к ее сотрудникам, однако оказывает помощь следствию.
Известно, что бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков покинул свое кресло в мэрии в конце 2020 года и позже переехал в Анапу. По информации СМИ, он продал челябинской компании RBT.RU сеть своих магазинов электроники «Норд».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.