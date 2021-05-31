Экс-чиновников из Екатеринбурга подозревают в отмывании более 6 млрд бюджетных рублей

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31 мая 2021, 16:27 Источник: newizv.ru

Фото: бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков, соцсети

В Екатеринбурге Следственный комитет МВД проводит проверки в отношении двух бывших работников городской мэрии. Следствие считает, что экс-чиновники могли вывести деньги из городского бюджета. Среди подозреваемых - бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков.



Обвинения предъявлены и двум сотрудникам московской инвесткомпании QBF. По данным СК РФ, чиновники переводили бюджетные деньги через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм в QBF. Далее они отправлялись на офшорные счета, после чего растворялись. Предполагаемая сумма ущерба бюджета превышает 6 миллиардов рублей. Инвесткомпания пока не комментирует претензий к ее сотрудникам, однако оказывает помощь следствию.



Известно, что бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья Борзенков покинул свое кресло в мэрии в конце 2020 года и позже переехал в Анапу. По информации СМИ, он продал челябинской компании RBT.RU сеть своих магазинов электроники «Норд».





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